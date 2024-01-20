Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новые взрывы прогремели в Брянской области россии. Фото:

Новые взрывы прогремели в Брянской области рф (ВИДЕО)

20 янв 2024, 08:49
999

Невідомий БПЛА знову атакував російську Брянську область.


.

У ніч на 20 січня ворожа протиповітряна оборона збила нібито український безпілотник. Дрон літакового типу росіяни «знищили» над Клинцівським районом. Про це губернатор Брянської області рф Олександр Богомаз повідомив у Telegram.

Традиційно російська влада заявила про «відсутність» постраждалих та руйнувань. Однак чомусь на місці падіння дрона працюють оперативні та екстрені служби.

Тим часом російські Telegram-канали показали, як другу ніч поспіль горить уражена український БПЛА нафтобаза в Брянській області. Цю інформацію підтвердив й український журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, 19 січня безпілотник уразив нафтобазу в російських Клинцях Брянської області. Це призвело до загоряння чотирьох резервуарів з нафтою.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров