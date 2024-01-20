Новые взрывы прогремели в Брянской области россии. Фото:

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Невідомий БПЛА знову атакував російську Брянську область.

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У ніч на 20 січня ворожа протиповітряна оборона збила нібито український безпілотник. Дрон літакового типу росіяни «знищили» над Клинцівським районом. Про це губернатор Брянської області рф Олександр Богомаз повідомив у Telegram.

Традиційно російська влада заявила про «відсутність» постраждалих та руйнувань. Однак чомусь на місці падіння дрона працюють оперативні та екстрені служби.

Тим часом російські Telegram-канали показали, як другу ніч поспіль горить уражена український БПЛА нафтобаза в Брянській області. Цю інформацію підтвердив й український журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, 19 січня безпілотник уразив нафтобазу в російських Клинцях Брянської області. Це призвело до загоряння чотирьох резервуарів з нафтою.