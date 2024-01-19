На атакованій безпілотником нафтобазі у Брянській області горять чотири резервуари з нафтою (ВІДЕО)

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На атакованій уранці 19 січня безпілотником нафтобазі у Клинцях (Брянська область рф) горять чотири резервуари з нафтою. Губернатор області Богомаз каже, що пожежі присвоїли «підвищений ранг складності».

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Пожежі в Клинцях присвоєно підвищений ранг складності, понад 30 осіб евакуйовано, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Він підтвердив, що після атаки безпілотника горить чотири резервуари з нафтопродуктами. У гасінні пожежі беруть участь понад 140 людей.

Агентство AFP із посиланням на джерело повідомило, що Україна узяла на себе відповідальність за атаку на нафтобазу. Офіційно українська влада пригоду не коментувала.

За версією Богомаза, дрон вдалося збити, проте «при знищенні повітряної цілі відбулося скидання боєприпасу». Після цього, за його словами, регіон атакували ще два безпілотники.