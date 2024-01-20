Меру пресечения брату Игоря Мазепы избрал Печерский райсуд Киева. Фото:

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Брат Ігоря Мазепи Юрій перебуватиме під вартою — Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід.

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Ця особа є одним із чотирьох підозрюваних у межах справи про злочинну організацію. Юрію Мазепі суд призначив також заставу в розмірі 44 млн грн. Прокуратура просила призначити Мазепі заставу розміром 500 млн грн. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на адвоката.

Ми збили заставу з 500 млн, у 10 разів. Також заздалегідь оплатили платну камеру, їдемо проконтролювати, — зазначив захисник Артем Крикун-Труш.

Зазначається, що в ході судового засідання адвокати Мазепи просили перерву на ознайомлення з матеріалами справи й заявили про відвід прокурора.

В Офісі генпрокурора 20 січня підтвердили, що четвертому підозрюваному у справі про заволодіння землями біля Київської ГЕС обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи двом фігурантам справи про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС. У цій справі також фігурує бізнесмен й власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, якого слідство вважає організатором схеми.

Джерело: «Суспільне»