Суд обрав запобіжні заходи у «справі Мазепи», фото: advokat post

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Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи двом фігурантам справи про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС. У цій справі також фігурує бізнесмен й власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, якого слідство вважає організатором схеми.

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Про це повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що прокуратура вимагала обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн. Суд частково задовольнив це клопотання, відправивши підозрюваних під варту, проте зменшив розмір застави до 45 млн та 20 млн грн.

Паралельно відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу самому Ігорю Мазепі. Також суд має намір розглянути запобіжний захід його братові Юрію.

Джерело: «Громадське»