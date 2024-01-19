Ігор Мазепа та сторона захисту у Печерському суді Києва, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n191518-sprava-mazepy-sud-pryzupynyv-zasidannya-cherez-zayavu-zahystu-pro-uperedjenist.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва сьогодні, 19 січня, зупинив засідання щодо обрання запобіжного заходу бізнесмену й власнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі, оскільки захист заявив про упередженість судді.

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Про це повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що:

спершу сторона захисту Мазепи просила суддю транслювати засідання на офіційних ресурсах суду. Однак той відхилив клопотання, аргументуючи це тим, що в залі перебувають журналісти, які й так ведуть онлайн-трансляцію;

адвокати також клопотали про відвід прокурора, але суд і в цьому відмовив;

згодом сторона захисту просила дати кілька годин перерви, мотивуючи це тим, що адвокатам не вистачило часу детальніше розглянули матеріали. Однак сторона обвинувачення заперечувала, суд став на бік прокурорів і відмовив адвокатам;

після цього адвокати заявили про відвід судді, оскільки вважають його упередженим. Прокурор заявив, що ця заява свідчить про затягування судового процесу;

зрештою, суд зупинив розгляд справи до рішення про відвід.

Згодом відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу брату Ігоря Мазепи, котрий також отримав підозру. Суддя був той самий, про відвід якого попросили адвокати Мазепи.

У засіданні щодо брата суд також відмовив у проханні дати більше часу на підготовку до засідання, після чого сторона захисту подала клопотання про відвід судді — теж нібито через заангажованість суду.

Адвокат бізнесмена Ігоря Мазепи прокоментував статтю, яку йому інкримінують. Каже, що цими звинуваченнями слідство «майже прирівнює бізнесмена й інвестора до злодія в законі» pic.twitter.com/vxr5neEWsF — hromadske (@HromadskeUA) January 19, 2024

Джерело: «Громадське»