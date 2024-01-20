россия хочет представить масштабные учения НАТО как провокацию. Фото:

https://racurs.ua/n191539-masshtabnye-ucheniya-nato-rossiya-hochet-predstavit-kak-provokaciu-isw.html

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Видати масштабні навчання НАТО як провокацію намагається країна-агресор рф.

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Навчання Північноатлантичного альянсу Steadfast Defender 2024 розпочинаються цього тижня і триватимуть до травня. Москва проводить інформаційну операцію, щоб представити ці маневри, які є відповіддю на агресію рф проти України й російські погрози на адресу членів НАТО, як провокаційні. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни.

Зазначається, що першою реакцією російського МЗС на навчання Steadfast Defender 2024 була заява про те, що ці маневри начебто мають все більш провокаційний і агресивний характер. У відомстві наголошували, що НАТО продовжує «демонстрацію сили» на «порозі росії».

У Міністерстві закордонних справ рф також заявляли, що нібито Москва нібито регулярно пропонувала НАТО ініціативи з деескалації, закликала Альянс відмовитися від «провокаційних дій» і начебто перенесла російські військові навчання вглиб країни.

В ISW додали, що російські джерела стверджували, що НАТО використовує навчання, щоб «накрутити» і підбурити країни Балтії готуватися до війни з рф і характеризували такі навчання як «серію провокацій».

Нагадаємо, у 2024 році Північноатлантичний альянс проведе найбільші навчання за останнє десятиріччя. До навчань Steadfast Defender 2024, що проводитимуться з наступного тижня до травня, залучать приблизно 90 тис. військовослужбовців країн-членів НАТО і Швеції.