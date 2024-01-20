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Військові Центру спеціальних операцій «А» СБУ з початку року знищили 296 російських окупантів.
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Про це сьогодні, 20 січня, повідомив прес-центр СБУ, опублікувавши відео роботи операторів дронів-камікадзе ЦСО «А».
Також завдяки їхнім старанням, ворог за цей період втратив:
- 19 танків;
- 33 ББМ;
- 22 артилерійські системи;
- три РСЗВ;
- п’ять ППО та шість РЕБ/РЕР;
- 127 БПЛА;
- 85 одиниць транспортної техніки;
- 96 вогневих позицій та укріплень;
- три склади боєприпасів та склад з паливо-мастильними матеріалами.
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