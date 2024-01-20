Российский добровольческий корпус показал нападение на российский «Урал». Фото:

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Ракурс

Російський добровольчий корпус здійснив рейд на територію країни-агресора.

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У Брянській області бійці РДК атакували військову вантажівку «Урал» та прикордонні сили Федеральної служби безпеки рф. Операція була здійснена 18 січня. Розвідка корпусу зуміла знищити «Урал-4320» Міністерства оборони росії та особовий склад прикордонних сил ФСБ. Про це Російський добровольчий корпус 20 січня повідомив у Telegram.

У РДК наголосили, що для деяких бійців ця операція була першою бойовою роботою.

Напередодні російська пропаганда заявила про атаку диверсантів на військову вантажівку в Суземському районі Брянської області. Заявлялося про двох загиблих окупантів та двох поранених.

Нагадаємо, у грудні в мережі опублікували відео того, як Другий інтернаціональний легіон відпрацював по ворожих позиціях на Кремінському напрямку. На можна було побачити, як по окопах російських загарбників здійснюється влучне скидання вибухового пристрою з безпілотника.