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Ракурс
Російський добровольчий корпус показав напад на російський «Урал». Фото:

Бійці РДК показали напад на російський «Урал» в Брянській області (ВІДЕО)

20 січ 2024, 13:18
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Російський добровольчий корпус здійснив рейд на територію країни-агресора.


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У Брянській області бійці РДК атакували військову вантажівку «Урал» та прикордонні сили Федеральної служби безпеки рф. Операція була здійснена 18 січня. Розвідка корпусу зуміла знищити «Урал-4320» Міністерства оборони росії та особовий склад прикордонних сил ФСБ. Про це Російський добровольчий корпус 20 січня повідомив у Telegram.

У РДК наголосили, що для деяких бійців ця операція була першою бойовою роботою.

Напередодні російська пропаганда заявила про атаку диверсантів на військову вантажівку в Суземському районі Брянської області. Заявлялося про двох загиблих окупантів та двох поранених.

Нагадаємо, у грудні в мережі опублікували відео того, як Другий інтернаціональний легіон відпрацював по ворожих позиціях на Кремінському напрямку. На можна було побачити, як по окопах російських загарбників здійснюється влучне скидання вибухового пристрою з безпілотника.

Джерело: Ракурс


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