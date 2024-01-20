Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n191542-vorog-atakuvav-raketamy-novogrodivku-doneckoyi-oblasti-poshkodjeni-33-budynky.html

Ракурс

Армія російської федерації завдала ударів по низці мирних населених пунктів Донецької області.

.

У Покровському районі була обстріляна Новогродівка — росіяни випустили по населеному пункту три ракети. Внаслідок цього були поранені двоє осіб. Вибухи пошкодили 33 приватних будинки та адмінбудівлю. У Мар’їнській громаді під обстріл потрапили Красногорівка і Єлизаветівка. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

У Лиманській громаді Краматорського району внаслідок обстрілу пошкоджено будинок у Ямполі, обстріляні Торське і Зарічне. У Костянтинівській громаді під ворожим вогнем перебували околиці Неліпівки та Білої Гори.

А в Торецькій громаді Бахмутського району російські обстріли призвели до пошкодження п’яти будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені приватний будинок і промислова споруда. У Сіверську знищено будинок, а ще три пошкоджено.

Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 214 людей, у тому числі 46 дітей.

Нагадаємо, 18 січня російська армія завдала шість авіаударів по Оріхову на Запоріжжі. Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок, знищили цілий під’їзд.