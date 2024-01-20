Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191548-296-okupantiv-znyschyly-biyci-sbu-z-pochatku-roku-video.html

Ракурс

Військові Центру спеціальних операцій «А» СБУ з початку року знищили 296 російських окупантів.

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Про це сьогодні, 20 січня, повідомив прес-центр СБУ, опублікувавши відео роботи операторів дронів-камікадзе ЦСО «А».

Також завдяки їхнім старанням, ворог за цей період втратив: