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296 окупантів знищили бійці СБУ з початку року (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191548-296-okupantiv-znyschyly-biyci-sbu-z-pochatku-roku-video.htmlРакурс
Військові Центру спеціальних операцій «А» СБУ з початку року знищили 296 російських окупантів.
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Про це сьогодні, 20 січня, повідомив прес-центр СБУ, опублікувавши відео роботи операторів дронів-камікадзе ЦСО «А».
Також завдяки їхнім старанням, ворог за цей період втратив:
- 19 танків;
- 33 ББМ;
- 22 артилерійські системи;
- три РСЗВ;
- п’ять ППО та шість РЕБ/РЕР;
- 127 БПЛА;
- 85 одиниць транспортної техніки;
- 96 вогневих позицій та укріплень;
- три склади боєприпасів та склад з паливо-мастильними матеріалами.
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