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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

296 окупантів знищили бійці СБУ з початку року (ВІДЕО)

20 січ 2024, 15:57
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Військові Центру спеціальних операцій «А» СБУ з початку року знищили 296 російських окупантів.


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Про це сьогодні, 20 січня, повідомив прес-центр СБУ, опублікувавши відео роботи операторів дронів-камікадзе ЦСО «А».

Також завдяки їхнім старанням, ворог за цей період втратив:

  • 19 танків;
  • 33 ББМ;
  • 22 артилерійські системи;
  • три РСЗВ;
  • п’ять ППО та шість РЕБ/РЕР;
  • 127 БПЛА;
  • 85 одиниць транспортної техніки;
  • 96 вогневих позицій та укріплень;
  • три склади боєприпасів та склад з паливо-мастильними матеріалами.

Джерело: Ракурс


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