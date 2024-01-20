NASA втратило зв’язок зі своїм марсіанським вертольотом

Марсіанський вертоліт Ingenuity, фото: GPA Photo Archive

https://racurs.ua/ua/n191547-nasa-vtratylo-zv-yazok-zi-svoyim-marsianskym-vertolotom.html

Ракурс

Марсіанський гелікоптер NASA Ingenuity не виходить на зв’язок.

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Оператори Ingenuity втратили зв’язок з вертольотом, вага якого становить 1,8 кг 18 січня, наприкінці його 72-го польоту по Марсу, повідомляє видання Space.com.

Дані, які Ingenuity відправив на марсохід Perseverance (який діє як ретранслятор між вертольотом і Землею) під час польоту, вказують на те, що він успішно піднявся на призначену йому максимальну висоту в 40 футів (12 метрів), — написали представники NASA в оновленому повідомленні 19 січня.

Зазначається, що зв’язок між Ingenuity та марсоходом перервався під його запланованого спуску вертольота, ще до його приземлення.

Команда Ingenuity аналізує наявні дані і розглядає наступні кроки для відновлення зв’язку з вертольотом, — зазначають у NASA.

Ingenuity і Perseverance сіди на Марсі разом у лютому 2021 року на дно кратера Джезеро шириною 45 км, в якому мільярди років тому було велике озеро і дельта річки.

Мета марсохода — знайти докази минулого життя на Марсі та збір зразків для майбутнього повернення на Землю. Ingenuity служить розвідником для марсохода розміром з автомобіль, виконуючи розширену місію, яку NASA розпочало після того, як навесні 2021 року маленький вертоліт успішно завершив свою першу кампанію з п’яти польотів, демонструючи технологію.

Можливо, тепер Perseverance доведеться допомагати своєму маленькому «родичу».

Наразі Perseverance перебуває поза зоною видимості Ingenuity, але команда може розглянути можливість під’їхати ближче для візуального огляду, — зазначили у Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії, яка керує місіями обох космічних апаратів.

Джерело: Space.com