Костюк снова разгромила россиянку и сыграет в четвертьфинале Australian Open

https://racurs.ua/n191569-kostuk-snova-razgromila-rossiyanku-i-sygraet-v-chetvertfinale-australian-open.html

Ракурс

Киянка Марта Костюк розгромила росіянку Марію Тімофєєву в матчі четвертого кола Australian Open-2024

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Гра тривала 1 годину 16 хвилин. Українка виконала один ейс, зробила одну подвійну помилку та реалізувала 4 із 5 брейк-пойнтів.

21-річна киянка вперше в кар'єрі зіграє на стадії ¼ фіналу турніру серії Grand Slam. Найвищим досягненням до цього четверте коло на Roland Garros-2021.

У чвертьфіналі суперницею Костюк стане четверта ракетка світу, американка Коко Гофф.

Костюк — четверта українська тенісистка в історії, котра зіграє у чвертьфіналі турніру серії Grand Slam в одиночному розряді.

Чвертьфінали українок на мейджорах:

10 — Еліна Світоліна

1 — Катерина Бондаренко (US Open-2009), Леся Цуренко (US Open-2018), Марта Костюк (Australian Open-2024)

21-річна Марта стала другою наймолодшою українкою з виходом до ¼ фіналу: Еліна уперше пробилася до цієї стадії у 20 років (Ролан Гаррос-2015).

До півфіналу в історії України на «грендслемах» проходила лише Еліна Світоліна.

Еліна після перемоги у матчі на Australian Open написала на камері «Ukraine. Glory to the heroes»

У суботу, 20 січня, українська тенісистка обіграла Вікторію Голубич зі Швейцарії у третьому колі Australian Open.

Українські тенісистки ініціювали новий флешмоб. Нагадаємо, що раніше аналогічний жест продемонструвала інша українська тенісистка — Даяна Ястремська.

Ястремська зіграє у ніч проти понеділка, 22 січня з нейтральною Азаренко (білорусь), а Світоліна — проти чешки Носкової.