Военные объяснили отход ВСУ в районе Крахмального в Харьковской области

https://racurs.ua/n191570-voennye-obyasnili-othod-vsu-v-rayone-krahmalnogo-v-harkovskoy-oblasti.html

Ракурс

Відхід українських сил з Крохмального на Куп’янському напрямку — тимчасовий, військові перемістилися на інші рубежі, щоб зберегти життя.

.

Так речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо прокоментував інформацію про захоплення села росіянами.

Лінія фронту щоденно зміщується, ми просто не повідомляємо про захоплення чи відбиття 100 метрів, нам це не потрібно. А для російських пропагандистів треба будь-яку перемогу приносити як Піррову, щоб показати, чому лише протягом січня вони втратили 7055 вояків на фронті у смузі відповідальності стратегічного угрупування «Хортиця», — сказав Фітьо в ефірі телемарафону «Єдині новини» 21 січня.

Крохмальне — це був населений пункт, де проживало 45 людей до початку широкомасштабної війни.

Там було десь п’ять будинків. І ось ці п’ять будинків були зруйновані російським агресором, — сказав Фітьо.

За його словами, зараз українські захисники тримають оборону на підготовлених запасних позиціях, ворогу не дають просуватися далі, загроз для сусідніх підрозділів немає.

Фітьо зауважив, що село вже було окуповане, і ЗСУ повертали його під контроль, оскільки лінія фронту є динамічною.

А українським військовим «немає потреби» повідомляти про звільнення 100−200 метрів, як це роблять росіяни.