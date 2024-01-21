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Луцкие школы на три дня идут на дистанционку
Телефонные террористы отправили школы в Луцке на дистанционкуhttps://racurs.ua/n191573-telefonnye-terroristy-otpravili-shkoly-v-lucke-na-distancionku.htmlРакурс
Луцькі школи на три дні йдуть на дистанційку.
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Таке рішення сьогодні прийняли на нараді з директорами навчальних закладів у зв‘язку з безпековою ситуацією, повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Онлайн-навчання триватиме 22, 23 та 24 січня.
Минулого тижня навчання у луцьких школах зривають численні повідомлення про замінування навчальних закладів. В один з днів «замінували» відразу 11 шкіл.
20 січня через анонімні повідомлення про «замінування» навчальний процес призупинили у семи школах Луцька. Заклади відновили роботу після перевірки вибухотехніків.
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