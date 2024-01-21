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Ракурс
Луцькі школи на три дні йдуть на дистанційку

Телефонні терористи відправили школи у Луцьку на дистанційку

21 січ 2024, 12:39
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Луцькі школи на три дні йдуть на дистанційку.


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Таке рішення сьогодні прийняли на нараді з директорами навчальних закладів у зв‘язку з безпековою ситуацією, повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Онлайн-навчання триватиме 22, 23 та 24 січня.

Минулого тижня навчання у луцьких школах зривають численні повідомлення про замінування навчальних закладів. В один з днів «замінували» відразу 11 шкіл.

20 січня через анонімні повідомлення про «замінування» навчальний процес призупинили у семи школах Луцька. Заклади відновили роботу після перевірки вибухотехніків.

Джерело: Ракурс


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