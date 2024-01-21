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Российская пропаганда придумала новый фейк об Украине. Фото:
Новый фейк о митингах в Украине придумала российская пропагандаhttps://racurs.ua/n191581-novyy-feyk-o-mitingah-v-ukraine-pridumala-rossiyskaya-propaganda.htmlРакурс
Новий фейк про Україну вигадала російська пропаганда.
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Російські Telegram-канали поширюють інформацію, що нібито мітинги в Україні дозволили жорстко розганяти. Нібито українській поліції в умовах «соціальної напруженості» дозволили використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ. Про це Центр протидії дезінформації 21 січня повідомив у Telegram.
Росіяни публікують як «доказ» фото наказу, який начебто підписав міністр внутрішніх справ України. Однак в МВС заявили, що цей папірець є фейком, як і його зміст.
У ЦПД наголосили, що документ не відповідає вимогам офіційного діловодства. А всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у законі «Про Національну поліцію» ст. 45 «Застосування спеціальних засобів».
Нагадаємо, у жовтні російські пропагандистські видання і телеграм-канали активно «розганяли» фейк, що нібито бойовики ХАМАС воюють проти ізраїльської армії зброєю з України. У Міністерстві оборони України цю інформацію спростували.
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