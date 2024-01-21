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Ракурс
Партизаны обнаружили новый пункт переброски танков в Крыму. Фото: «Атеш»

Партизаны обнаружили новый пункт переброски танков в Крыму (ФОТО)

21 янв 2024, 17:20
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Новий пункт перекидання російської військової техніки на фронт знайшли в Криму.


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Окупанти почали задіювати залізничний вокзал в Євпаторії для перекидання техніки на передову. На цьому вокзалі партизани зафіксували десятки танків Т-62 та стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ. Про це партизанський рух «Атеш» 21 січня повідомив у Telegram.

Партизани зазначили, що БРЕМ-1 призначена для евакуації застряглої та пошкодженої техніки (бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бойових машин десанту, танків тощо), у тому числі й з-під вогню противника.

А РЕМ-КЛ призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та також евакуації армійської автомобільної техніки.

Партизани виявили новий пункт перекидання танків у Криму. Фото: «Атеш»

Партизани виявили новий пункт перекидання танків у Криму. Фото: «Атеш»

Партизани виявили новий пункт перекидання танків у Криму. Фото: «Атеш»

Партизани виявили новий пункт перекидання танків у Криму. Фото: «Атеш»

Нагадаємо, кримські партизани виявили підрозділ армії рф та радіолокаційну систему в покинутій будівлі у Нахімовському районі Севастополя. Неподалік розташований аеродром «Кача» та аеродром подвійного призначення «Бельбек».

Источник: Ракурс


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