Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Партизани виявили новий пункт перекидання танків у Криму. Фото: «Атеш»

Партизани виявили новий пункт перекидання танків у Криму (ФОТО)

21 січ 2024, 17:20
999

Новий пункт перекидання російської військової техніки на фронт знайшли в Криму.


.

Окупанти почали задіювати залізничний вокзал в Євпаторії для перекидання техніки на передову. На цьому вокзалі партизани зафіксували десятки танків Т-62 та стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ. Про це партизанський рух «Атеш» 21 січня повідомив у Telegram.

Партизани зазначили, що БРЕМ-1 призначена для евакуації застряглої та пошкодженої техніки (бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бойових машин десанту, танків тощо), у тому числі й з-під вогню противника.

А РЕМ-КЛ призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та також евакуації армійської автомобільної техніки.

Партизани виявили новий пункт перекидання танків у Криму. Фото: «Атеш»

Партизани виявили новий пункт перекидання танків у Криму. Фото: «Атеш»

Партизани виявили новий пункт перекидання танків у Криму. Фото: «Атеш»

Партизани виявили новий пункт перекидання танків у Криму. Фото: «Атеш»

Нагадаємо, кримські партизани виявили підрозділ армії рф та радіолокаційну систему в покинутій будівлі у Нахімовському районі Севастополя. Неподалік розташований аеродром «Кача» та аеродром подвійного призначення «Бельбек».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів