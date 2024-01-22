Рашисты атаковали Украину «шахедами» в ночь на 22 января, фото: ТСН

https://racurs.ua/n191593-vse-shahedy-unichtojili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-22-yanvarya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня, здійснили чергову повітряну атаку на Україну.

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Ворог запустив вісім ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.