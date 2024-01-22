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Рашисты атаковали Украину «шахедами» в ночь на 22 января, фото: ТСН

Все «шахеды» уничтожили силы ПВО Украины в ночь на 22 января (ИНФОГРАФИКА)

22 янв 2024, 08:17
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня, здійснили чергову повітряну атаку на Україну.


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Ворог запустив вісім ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усі вісім «шахедів» знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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