Рашисти атакували Україну «шахедами» в ніч на 22 січня, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n191593-usi-shahedy-znyschyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-22-sichnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня, здійснили чергову повітряну атаку на Україну.

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Ворог запустив вісім ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.