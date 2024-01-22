Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти атакували Україну «шахедами» в ніч на 22 січня, фото: ТСН

Усі «шахеди» знищили сили ППО України в ніч на 22 січня (ІНФОГРАФІКА)

22 січ 2024, 08:17
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня, здійснили чергову повітряну атаку на Україну.


.

Ворог запустив вісім ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усі вісім «шахедів» знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів