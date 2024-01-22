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Рашисти атакували Україну «шахедами» в ніч на 22 січня, фото: ТСН
Усі «шахеди» знищили сили ППО України в ніч на 22 січня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n191593-usi-shahedy-znyschyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-22-sichnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 січня, здійснили чергову повітряну атаку на Україну.
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Ворог запустив вісім ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усі вісім «шахедів» знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, — вказано в повідомленні.