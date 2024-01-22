Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»

Владимир Зеленский, фото: TrueUA

https://racurs.ua/n191598-zelenskiy-podpisal-ukaz-ob-istoricheski-naselennyh-ukraincami-territoriyah-rf.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ «Про історично населені українцями території РФ».

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Про це він повідомив сьогодні, 22 січня, у своєму привітанні з Днем Соборності.

Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію, — наголосив Зеленський. — Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ «Про історично населені українцями території РФ.

Про що саме йдеться в указі, Зеленський не уточнював, проте зазначив, що «це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього».

На сайті президента текст указу наразі відсутній.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також анонсував внесення до Ради законопроекту про запровадження в Україні множинного громадянства.