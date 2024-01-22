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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта о введении множественного гражданства

22 янв 2024, 10:35
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Володимир Зеленський повідомив, що внесе до Верховної Ради законопроект, котрий передбачає запровадження в Україні множинного громадянства.


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Про це президент заявив сьогодні, 22 січня, у привітанні з Днем Соборності.

У зверненні Зеленський наголосив на внеску української діаспори у лобіюванні інтересів України у світі.

Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства, — наголосив Зеленський.

За його словами, цей законопроект надасть змогу мати громадянство України всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу.

Звісно, окрім громадян країни-агресора, — наголосив президент.

Источник: Ракурс


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