Зеленський анонсував внесення до Ради законопроекту про запровадження множинного громадянства

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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Зеленський анонсував внесення до Ради законопроекту про запровадження множинного громадянстваhttps://racurs.ua/ua/n191597-zelenskyy-anonsuvav-vnesennya-do-rady-zakonoproektu-pro-zaprovadjennya-mnojynnogo-gromadyanstva.htmlРакурс
Володимир Зеленський повідомив, що внесе до Верховної Ради законопроект, котрий передбачає запровадження в Україні множинного громадянства.
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Про це президент заявив сьогодні, 22 січня, у привітанні з Днем Соборності.
У зверненні Зеленський наголосив на внеску української діаспори у лобіюванні інтересів України у світі.
Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства, — наголосив Зеленський.
За його словами, цей законопроект надасть змогу мати громадянство України всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу.
Звісно, окрім громадян країни-агресора, — наголосив президент.