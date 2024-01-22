Видео задержания сына Гринкевича опубликовало ГБР

Во время задержания фигуранта дела Гринкевича, скриншот видео

https://racurs.ua/n191600-video-zaderjaniya-syna-grinkevicha-opublikovalo-gbr-video.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань сьогодні, 22 січня, опублікувало відео затримання в Одесі Романа Гринкевича — учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг.

.

На відео, зокрема, показано, як затриманий називає своє ім’я та дату народження.

Сьогодні о 7 годині ранку, на підставі ухвали суду, в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування, — повідомив під час брифінгу для преси директор ДБР Олексій Сухачов.

Сухачов зазначив, що затриманому повідомлено про підозру, проте кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя. За оперативною інформацією, він намагався домовитись щодо незаконного перетину кордону, щоб надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн Євросоюзу.

Зазначається, що сьогодні затриманого буде доставлять до суд для обрання йому запобіжного заходу.