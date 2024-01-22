Сына Гринкевича задержали при попытке выехать из Украины — генпрокурорhttps://racurs.ua/n191599-syna-grinkevicha-zaderjali-pri-popytke-vyehat-iz-ukrainy-genprokuror.htmlРакурс
В Одесі сьогодні, 22 січня, о 6.50 при спробі виїхати за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг.
Про це під час брифінгу заявив генпрокурор Андрій Костін, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ім’я затриманого він не називає, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про фігуранта справи Гринкевича — його сина Романа.
За даними слідства, підозрюваний виїхав до м Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання, — вказано в повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо вже підозрюваних перебувають під вартою.