Роман Гринкевич, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/n191599-syna-grinkevicha-zaderjali-pri-popytke-vyehat-iz-ukrainy-genprokuror.html

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В Одесі сьогодні, 22 січня, о 6.50 при спробі виїхати за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг.

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Про це під час брифінгу заявив генпрокурор Андрій Костін, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ім’я затриманого він не називає, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про фігуранта справи Гринкевича — його сина Романа.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до м Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання, — вказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо вже підозрюваних перебувають під вартою.