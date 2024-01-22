Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Роман Гринкевич, фото: Zaxid.net

Сина Гринкевича затримали при спробі виїхати з України — генпрокурор

22 січ 2024, 11:26
999

В Одесі сьогодні, 22 січня, о 6.50 при спробі виїхати за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг.


.

Про це під час брифінгу заявив генпрокурор Андрій Костін, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ім’я затриманого він не називає, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про фігуранта справи Гринкевича — його сина Романа.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до м Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання, — вказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо вже підозрюваних перебувають під вартою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів