Суд дозволив арешт Романа Гринкевича, фото: ТСН

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Печерський райсуд Києва сьогодні, 19 січня, задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання п’ятого підозрюваного у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Імені підозрюваного Офіс генпрокурора не називає, але обставини вказують на Романа Гринкевича, який з 18 січня перебуває у розшуку.

Згідно з ухвалою суду, органу досудового розслідування надано дозвіл на затримання вказаної особи з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — вказано в повідомленні.

Загалом в межах цього провадження повідомлено про підозру п’ятьом особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу). Інші четверо учасників злочинної організації вже перебувають під вартою.