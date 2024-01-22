Зеленский в новом указе назвал исторически населенные украинцами территории в рф

Александр Сырский и Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n191605-zelenskiy-v-novom-ukaze-nazval-istoricheski-naselennye-ukraincami-territorii-v-rf.html

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Президент України Володимир Зеленський доручив розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців, які проживають у рф на «історично населених ними землях» — Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині (території сучасних Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю рф).

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Про це йдеться у президентському указі «Про історично населені українцями території Російської Федерації» (№ 17/2024 від 22 січня 2024 року).

У тексті указу наголошується, що рф впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, зокрема і на історично населених ними землях.

У зв’язку з цим, Зеленський в указі доручає Кабміну:

розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в рф, у тому числі на історично населених ними землях, зокрема:

опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях рф, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, зокрема щодо утворення центру із зазначених питань;

активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганді рф щодо історії та сьогодення українців в росії та всіх поневолених нею народів із залученням вітчизняних та закордонних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну;

розвиток взаємодії між українцями та поневоленими росією народами;

забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;висвітлення у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах рф.

Міністерству закордонних справ доручається забезпечити врахуваннявположень цього указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.