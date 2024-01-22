Атакованный украинскими БПЛА завод "Новатек" восстановится через несколько месяцев

https://racurs.ua/n191617-atakovannyy-ukrainskimi-bpla-zavod-novatek-vosstanovitsya-cherez-neskolko-mesyacev.html

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Завод «Новатек» відновить масштабні операції на своєму переробному комплексі в Усть-Лузі і терміналі в Балтійському морі не раніше декількох тижнів.

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Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значних потужностей протягом декількох тижнів або, в гіршому випадку, місяців, — сказали для Reuters аналітики московської брокерської компанії BCS.

Тепер «Новатек» буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Інвестбанк «Сінара» заявив, що через цей інцидент може постраждати чверть доходів «Новатека».

Bloomberg раніше повідомив, що російський паливний завод «Новатек» призупинив роботу після пожежі, яку спричинив удар українських безпілотників.

Підприємство, розташоване на березі Балтійського моря, переробляло газовий конденсат на нафтопродукти, які відправлялися за кордон.