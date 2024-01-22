Зеленский рассказал о встрече с бизнесом на фоне дела Игоря Мазепы

https://racurs.ua/n191624-zelenskiy-vstretilsya-s-biznesom-na-fone-dela-igorya-mazepy.html

Ракурс

У вечірньому зверненні 22 січня президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч влади й бізнесу.

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Дискусія непроста. Є серйозні питання. Дійсно є складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом і правоохоронцями були зняті. […] Всі напрацювання будуть представлені на РНБО, — зазначив Зеленський.

Раніше Forbes повідомив, що члени економічного блоку уряду і керівництво Ради провели закриту зустріч з підприємцями, де обговорили дії силових структур щодо бізнесу.

Підприємці, як написало видання, висловили «тотальне обурення» через дії Держбюро розслідувань.

Сторону влади представляли перший віцепремʼєр — міністр економіки Юлія Свириденко, віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, старша радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Формально зустрілись, поговорили, розійшлись. Відпрацьована схема — випустити пару. Єдиний плюс зустрічі — лють бізнесу очевидна. Думаю, вони повинні оф***ти більше, ніж до зустрічі, — цитує видання одного з учасників зустрічі.

Правоохоронців та їх кураторів від Офісу президента на зустрічі не було.

Раніше Громадський рух «Маніфест 42» у відповідь на арешт бізнесмена Ігоря Мазепи оголосив про перехід до більш радикальних форм протесту проти «свавілля тилових силовиків щодо бізнесу». Обʼєднання анонсувало попереджувальну акцію протесту — зупинку на годину підприємств — у разі, якщо влада не відреагує на його вимоги.

«Маніфест 42» заявив, що чекає від керівництва держави до 12:00 1 лютого 2024 року такі кроки для розв’язання проблеми, яка загрожує національній безпеці держави.

Президенту України та уряду — опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради законодавчі ініціативи, розроблені громадським рухом «Маніфест 42», спрямовані на обмеження зловживання владою перевертнями у погонах при проведенні обшуків, арешті рахунків та майна. Ініціювати законопроєкт, за яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини. Уряду — ініціювати створення постійно діючої комісії у форматі «уряд — правоохоронні органи — бізнес-обʼєднання» для оперативного реагування на «свавілля тилових силовиків» щодо бізнесу. Робота комісії має бути публічною, із залученням ЗМІ, а її рішення — обовʼязковими для виконання правоохоронними органами. Президенту України публічно оголосити свою позицію щодо обшуків на території підприємств без рішення суду та допуску адвокатів. Прямим наслідком цієї заяви мають стати дії юридичного характеру щодо резонансної справи Ігоря Мазепи, спрямовані на його звільнення із СІЗО.

Історія питання

18 січня Ігоря Мазепу затримали під час перетину українсько-польського кордону, а в компанії відбулися обшуки. У коментарі Forbes Concorde Capital заявила, що слідчі дії повʼязані з позицією Мазепи щодо тиску на бізнес.

Згодом стало відомо, що співробітники ДБР затримали Юрія Мазепу — брата власника інвестиційної компанії Concord Capital Ігоря Мазепи.

Печерський районний суд Києва 19 січня обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 349 млн грн.