Россияне утром 23 января совершили массированную ракетную атаку по Украине, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n191629-raketnyy-udar-po-kievu-odin-chelovek-pogib-chetvero-raneny.html

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Російські загарбники вранці 23 січня здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.

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У Києві внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Більшість — із мінно-вибуховими травмами. Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомляє про дев’ятьох постраждалих у Соломʼянському та Святошинському районах столиці.

8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці, — зазначив Кличко.

Також Кличко повідомляв, що у Святошинському районі внаслідок ракетної атаки загорілася будівля та легкові авто. Інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка, котра з’явилася раніше не підтвердилася.

У Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. В квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу, — зазначив він.

Крім того, у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку.

Загоряння також сталося у кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі. Також у Соломʼянському районі руйнування двоповерхової нежитлової будівлі. Без загоряння.

У Печерському районі сталося влучання в нежитлову будівлю.

За інформацією КМВА, у Дарницькому районі сталося падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння) та на територію дитячого садочку (без руйнувань та пожежі).