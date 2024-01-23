Рашисты утром 23 января нанесли ракетный удар по Харькову, фото: «Интент»

https://racurs.ua/n191628-raketnaya-ataka-na-harkov-razrushen-podezd-doma-pod-zavalami-ischut-ludey.html

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У Харкові внаслідок російської ракетної атаки, здійсненої сьогодні, 23 січня, вранці сталася повна руйнація підʼїзду багатоквартирного будинку.

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Зараз рятівники намагаються розібрати завали, щоб знайти під ними людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також в одній з найпострадаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів, — додав він.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти двічі завдавали ракетні удари по місту:

близько 4.00 ранку загарбники завдали удару ракетами, тип яких встановлюється. Запуск здійснювався з боку населеного пункту Борисівка. Ціллю терористів стала житлова цивільна інфраструктура та мирні мешканці. Є влучання у житлові приватні будинки, де постраждалі люди, серед яких — діти. Крім того, окупанти вдарили по дитячому об'єкту у Балаклії.

Близько 7.14 ранку терористи запустили по місту ракети Х-22 з Курська.