Защитники Украины ликвидировали уже более 377 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n191634-960-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 377 тис. 820 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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