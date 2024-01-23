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Защитники Украины ликвидировали уже более 377 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

960 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

23 янв 2024, 10:57
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 377 тис. 820 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 214 танків;
  • 11 тис. 548 бойових броньованих машин;
  • 8 тис. 947 одиниць артилерійських систем;
  • 970 одиниць РСЗВ;
  • 657 одиниць засобів ППО;
  • 331 літак;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 961 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 820 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 956 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 409 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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