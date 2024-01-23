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Защитники Украины ликвидировали уже более 377 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
960 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n191634-960-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 377 тис. 820 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 214 танків;
- 11 тис. 548 бойових броньованих машин;
- 8 тис. 947 одиниць артилерійських систем;
- 970 одиниць РСЗВ;
- 657 одиниць засобів ППО;
- 331 літак;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 961 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 820 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 11 тис. 956 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 409 одиниць спеціальної техніки.
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