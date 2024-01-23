Смотрела, где пролетают ракеты – украинка Костюк после четвертьфинала Australian Open

https://racurs.ua/n191648-smotrela-gde-proletaut-rakety-ukrainka-kostuk-posle-chetvertfinala-australian-open.html

Ракурс

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про ракетний обстріл Києва та спілкування з друзями.

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Це сталося на пресконференції після матчу ¼ фіналу Australian Open.

Я виходила на корт, читала новини перед матчем і передбачала, що буде сильний ракетний обстріл. Коли матч закінчився, я дивилася новини знову і знову. Не знаю, скільки ракет прилетіло. Це щойно сталося. Але так, я писала людям у Києві, питала, чи все гаразд. Вони відповідали, що дивилися одночасно рахунок у матчі та те, де пролітають ракети, — розповіла Костюк на прес-конференції.

Костюк уранці 23 січня у тригодинному матчі поступилася американці Коко Гофф. Тенісистки провели 3-сетовий поєдинок, перші дві партії закінчилися тай-брейками: (6:7 (6), 7:6 (3), 2:6).

Упродовж усього турніру Australian Open усі українські тенісистки нагадували на пресконференціях та на корті про війну в Україні, а також про необхідність відсторонення росіянок від змагань.

Українки Марта Костюк та Даяна Ястремська вперше зіграли у чвертьфіналів Грендслемів — це особистий рекорд тенісисток.

Пара Лінда Носкова (Чехія) — Даяна Ястремська (Україна) зіграє 24 січня.

Нагадаємо, уранці 23 січня над Києвом знову збивали російські ракети.