Фильм «20 дней в Мариуполе» номинирован на «Оскар»

https://racurs.ua/n191647-film-20-dney-v-mariupole-nominirovan-na-oskar.html

Ракурс

Фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова номіновано на «Оскар».

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Стрічка позмагається у категорії «Найкращий документальний фільм».

Також номіновані фільми «Бобі Вайн: народний президент», «Вічна пам’ять», «Чотири дочки» та «Вбити тигра».

Наприкінці грудня стало відомо, що «20 днів у Маріуполі» увійшов до шортліста премії «Оскар» у двох номінаціях: «Найкращий іноземний фільм» та «Найкращий документальний фільм».

Картина українського журналіста та кінодокументаліста Мстислава Чернова розповідає про вторгнення російської армії до Маріуполя у лютому та березні 2022 року.

Кінострічка розповідає про жорстоку облогу українського міста росіянами, в результаті якої загинули десятки тисяч людей. Показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку, порятунок журналістів з оточеного міста.

За цю роботу Чернов разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко здобули Пулітцерівську премію. У січні фільм отримав приз симпатій глядачів на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс».