Правительство возобновило требования к качеству топлива не ниже «Евро 5»

https://racurs.ua/n191653-pravitelstvo-vozobnovilo-trebovaniya-k-kachestvu-topliva-ne-nije-evro-5.html

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Уряд достроково заборонив продаж пального стандартів «Євро-3» і «Євро-4», відновивши вимоги до якості пального не нижче за екологічний стандарт «Євро 5».

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Про це 23 січня написав у своїх соцмережах постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро-5, — написав Мельничук.

На початку російського вторгнення, у березні 2022 року, Кабмін дозволив обіг палива стандартів «Євро 4» та «Євро 3», щоб подолати паливну кризу.

Крім того, відновлено вимоги директив Євросоюзу щодо заборони продажу етилованого бензину та щодо встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включно з суднами внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.