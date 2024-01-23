Президент наградил троих погибших от рук россиян литераторов

https://racurs.ua/n191654-prezident-nagradil-troih-pogibshih-ot-ruk-rossiyan-literatorov.html

Ракурс

Володимир Зеленський посмертно нагородив відзнакою «За заслуги» ІІІ ступеня письменницю Вікторію Амеліну, письменника Володимира Вакуленка, поета Максима Кривцова, актора Василя Кухарського.

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Відповідний указ опублікований на сайті президента України.

Амеліна, яка загинула внаслідок обстрілу росіянами RIA Pizza у центрі Краматорська, після деокупації Ізюма Збройними силами України віднайшла щоденник дитячого письменника Володимира Вакуленка-К, де той ділився моментами окупації російськими загарбниками його рідного міста.

Сам чоловік загинув внаслідок катувань, які були завдані росіянами. Тіло Вакуленка знайшли похованим в Ізюмському лісі.

Вікторія від початку повномасштабного вторгнення документувала воєнні злочини, працювала з дітьми на прифронтових територіях і плекала надію відродити заснований нею літературний фестиваль у прифронтовому Нью-Йорку.

Максим Кривцев — кулеметник, спецпризначенець Сил спеціальних операцій, поет і фотограф. Учасник Революції гідності у 2013−2014 роках, доброволець ЗСУ. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і в Veteran Hub. У 2022 році знову добровольцем пішов на фронт.

У 2023 році у видавництві «Наш формат» вийшла його перша повноцінна збірка «Вірші з бійниці». Вірші Максима Кривцова також виходили в збірках з іншими поетами: «Книга Love 2.0. Любов і війна», «Там, де вдома: 112 віршів про любов та війну», «Колискова 21 століття Vol. 1: що тебе заколисує?», «Поміж сирен. Нові вірші війни». У 2023 році команда кінообʼєднання Вавилонʼ13 також екранізувала два його тексти: «Він переїхав в Бучу» та «Я вирушив автостопом».