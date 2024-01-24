Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open. Фото: AP Photo/Andy Wong

https://racurs.ua/n191667-ukrainka-dayana-yastremskaya-vpervye-vyshla-v-polufinal-australian-open-video.html

Ракурс

Українська тенісистка Даяна Ястремська досягла історичного результату на Australian Open-2024.

.

Спортсменка пройшла до півфіналу турніру, в ¼ фіналу здолавши 19-річну Лінду Носкову з Чехії. Ястремська разом з Мартою Костюк пройшли до чвертьфіналу на Australian Open-2024. Таким чином уперше на цій стадії Україна була представлена одразу двома тенісистками. Про це 21 січня повідомило «Суспільне. Спорт».

Зазначається, що Ястремська не лише продовжила переможну серію, але й уперше у кар'єрі дійшла до півфінальної стадії на Грендслемах. Раніше на цій стадії тричі грала лише Еліна Світоліна.

Турнір Australian Open-2024. ¼ фіналу

Лінда Носкова (Чехія) — Даяна Ястремська (Україна) 0:2 (3:6, 4:6)

Наступний матч Ястремської відбудеться 25 січня, а суперницею виступить переможниця протистояння «нейтральної» Анни Калінської та китаянки Цінь Вень Чжен.

Думаю, приємно творити історію, бо тоді мене ще не було. Я народилася у 2000 році, тож це наступне покоління. Я дуже щаслива. Я втомлена, але дійсно рада, — зазначила Даяна в інтерв’ю одразу на корті після матчу.

Нагадаємо, 21 січня киянка Марта Костюк розгромила росіянку Марію Тімофєєву в матчі четвертого кола Australian Open-2024. Гра тривала 1 годину 16 хвилин. Українка виконала один ейс, зробила одну подвійну помилку та реалізувала 4 із 5 брейк-пойнтів.

Джерело: «Суспільне. Спорт»