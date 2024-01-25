Падение Ил-76 в Белгородской области прокомментировал командующий Воздушными силами

Падіння російського літака в Бєлгородській області прокоментував командувач Повітряних сил ЗСУ Петро Олещук.

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Його заява опублікована на ФБ-сторінці ПС:

Повітряні сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає.

Протягом дня 24 січня 2024 року несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію — намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна — вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора.