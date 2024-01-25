На конкурсе «Мисс Япония» победила этническая украинка, что вызвало горячую дискуссию в стране

На конкурсе «Мисс Япония» победила этническая украинка. Это вызвало горячую дискуссию в стране

https://racurs.ua/n191700-na-konkurse-miss-yaponiya-pobedila-etnicheskaya-ukrainka-chto-vyzvalo-goryachuu-diskussiu.html

Ракурс

Переможницею конкурсу «Міс Японія» стала повністю етнічна українка. І це викликало бурхливу дискусію в країні. Одні казали, що перемога Кароліни Сііни — «знак часу», інші були категоричні, що «Міс Японія» має мати іншу подобу.

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Переможницею конкурсу «Міс Японія 2024″ стала українка Кароліна Сііна, яка родом з Тернополя. Причому вона стала не тільки першою переможницею конкурсу, яка народилася за межами Японії, а й найстаршою (26 років), пише ВВС.

Приймаючи корону та плачучи від радості, Керолайн бездоганною японською мовою сказала, що все, що відбувається, було „як сон“.

З того моменту, як почув своє ім’я, я не перестаю плакати. Мені довелося долати бар'єри, коли мене не сприймали як японку, тому я сповна вдячності, що на цьому конкурсі мене визнали найгарнішою японкою, — поділилася вона з глядачами.

Кароліна народилася в Тернополі в 1998 році у звичайній українській родині. Але потім її мати вийшла заміж за японця, і вони переїхали в Нагою, коли дівчинці було всього п’ять років. Вона швидко заговорила мовою нової країни, відчуваючи японську „і в розмові, і в думках“, але, подорослішавши, з жалем почала помічати, що всі бачили: вона зовсім не була схожа на місцевих дівчат.

Кароліна подала заявку на конкурс „Міс Японія“ після отримання громадянства країни у 2022 році. За її словами, вона зробила це для того, щоб „створити суспільство, в якому людей не судитимуть за зовнішнім виглядом“.

Хай там як, той факт, що Кароліна є першою не-японкою, яка стала „Міс Японія“, підживив дискусію про те, що означає бути японкою.

Хоча одні казали, що її перемога була „знаком часу“, інші були категоричні, що „Міс Японія“ має бути іншою.

Коли Аріана Міямото, мати якої була японкою, а батько — афроамериканцем, стала представницею Японії на конкурсі „Міс Всесвіт“ у 2015 році, це також викликало неоднозначну реакцію серед користувачів соцмереж. 20-річна Аріана отримала тисячі привітань, але й багато критичних коментарів від тих, хто вважав, що вона „недостатньо схожа на японку“.

Але в жилах Кароліни Сіїни, попри її блискуче знання мови та культури, зовсім не тече ні краплі японської крові. В одному з постів в мережі X її звинувачують саме в цьому:

Людина, яку обрали Міс Японія, не має до Японії взагалі ніякого відношення. Вона 100% українка. Не зрозумійте мене неправильно, вона дуже красива, але конкурс називається Міс Японія. Де тут японство?

Якби вона була хоча б наполовину [японкою], це точно не було б проблемою. Але етнічно вона 0% японка і навіть не народилася в Японії, — підкреслюється в іншому коментарі.

Водночас знайшлися й ті, хто вважав перемогу Кароліни „дискримінацією японської зовнішності“:

Я вважаю неправильним, коли дівчину з європейською зовнішністю називають найкрасивішою японкою, — йдеться в одному з коментарів.

Інша точка зору полягає в тому, що вибір української моделі був політичним рішенням.

Якби вона народилася росіянкою, то ніколи б не перемогла. У неї не було б жодного шансу. Це дуже сумний день для Японії, — написав один чоловік.

Але головний організатор Гран-прі Міс Японія Ай Вада розповіла ВВС, що судді віддали перемогу Кароліні, тому що вона цього заслужила.

Вона говорить і пише гарною і правильною японською мовою», — сказав Вада. — Вона більше японка, ніж ми.

Сама Кароліна після отримання японського громадянства написала в Instagram, що хоча вона «не схожа на японку», її менталітет «став японським», тому що вона виросла в цій країні.

Сіїна є 56-ю переможницею конкурсу «Міс Японія». Це найстаріший конкурс краси в країні, який проводиться з 1950 року. Колись його заснувала японська газета Yemiuri Shimbun для вибору послів доброї волі для поїздки до Сполучених Штатів, щоб висловити вдячність за гуманітарну допомогу, яку Сполучені Штати надали дітям, які все ще недоїдають після закінчення Другої світової війни.

Корону переможниці поклали на голову Фудзіко Ямамото. Пізніше вона стала однією з провідних японських актрис і знялася у більш ніж 100 фільмах між 1952 і 1963 роками, в тому числі у фільмі Яшідзуро Озу «Кольори фестивалю Хіган», за який вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль. Її вважали однією з найкрасивіших жінок Японії, яка втілювала суто японський ідеал.