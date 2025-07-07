Трамп обложил Японию и Южную Корею 25% пошлиной

https://racurs.ua/n207638-tramp-oblojil-yaponiu-i-ujnuu-koreu-25-poshlinoy.html

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Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мита у 25% на весь імпорт із Японії та Південної Кореї. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Він також застеріг країни від заходів у відповідь, заявивши, що будь-які дії зустрінуть відповідь з боку США.

Якщо з якоїсь причини ви вирішите підвищити своє мито, то будь-яку суму, на яку ви їх підвищите, буде додано до 25%, які ми стягуємо, — заявив Трамп.

Відповідні листи були направлені керівництву обох азійських держав.

У тексті листа він повідомляє, що мито в 25% є мінімумом, необхідним для покриття торгового дисбалансу.

Трамп також вказує, що мито буде нульовим для компаній, які будуть виробляти товари на території США.

Reuters наголошує, що сьогоднішнє оголошення не надто змінює тарифні ставки, введені 2 квітня. Тоді для Японії ввели мита 24%, а для Кореї — 25%, хоча згодом Трамп оголосив паузу на введення мит — вона мала завершитись 9 липня.