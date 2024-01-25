Ракурсhttps://racurs.ua/
"Нефтегаз" под масштабной кибератакой - вебсайты и колл-центры не работают
«Нефтегаз» под масштабной кибератакой — вебсайты и колл-центры не работаютhttps://racurs.ua/n191702-neftegaz-pod-masshtabnoy-kiberatakoy-vebsayty-i-koll-centry-ne-rabotaut.htmlРакурс
«Нафтогаз» повідомляє про масштабну кібератаку на свій дата-центр
.
Про це повідомила пресслужба компанії 25 січня.
Зараз вебсайти та кол-центри компанії не працюють. Компанія зазначає, що повідомить про відновлення роботи сервісів.
Крім того, «Укрпошта» заявила 25 січня про технічний збій в ІТ-системах.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...