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"Нефтегаз" под масштабной кибератакой - вебсайты и колл-центры не работают

«Нефтегаз» под масштабной кибератакой — вебсайты и колл-центры не работают

25 янв 2024, 11:11
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«Нафтогаз» повідомляє про масштабну кібератаку на свій дата-центр


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Про це повідомила пресслужба компанії 25 січня.

Зараз вебсайти та кол-центри компанії не працюють. Компанія зазначає, що повідомить про відновлення роботи сервісів.

Крім того, «Укрпошта» заявила 25 січня про технічний збій в ІТ-системах.

Источник: Ракурс


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