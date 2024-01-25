"Нефтегаз" под масштабной кибератакой - вебсайты и колл-центры не работают

«Нефтегаз» под масштабной кибератакой — вебсайты и колл-центры не работают

https://racurs.ua/n191702-neftegaz-pod-masshtabnoy-kiberatakoy-vebsayty-i-koll-centry-ne-rabotaut.html

25 янв 2024, 11:11 999

Ракурс