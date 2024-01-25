Трамп давит на республиканцев в Сенате, чтобы сорвать двухпартийное соглашение по безопасности границы

https://racurs.ua/n191701-tramp-davit-na-respublikancev-v-senate-chtoby-sorvat-dvuhpartiynoe-soglashenie-po-bezopasnosti.html

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Дональд Трамп тисне на республіканців у Сенаті, аби зірвати двопартійну угоду щодо безпеки кордону. Мовляв, це б дало Джо Байдену «плюс» перед президентськими виборами.

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Раціональні республіканці хочуть укласти угоду, тому що прагнуть розв’язувати питання щодо України, Ізраїлю та кордону, — каже джерело Huffpost. — Але інші бояться Трампа, або ж вони є групою хаосу, яка ніколи нічого не хоче ухвалювати.

Трамп натомість бажає будувати свою передвиборчу кампанію на питаннях міграції, додає журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Нагадаємо, що раніше республіканці в Сенаті обумовили продовження фінансування України (понад 61 млрд дол.) лише одночасним посиленням безпеки кордону.

Тим часом сенатори США розповіли «Голосу Америки», що кожен день «на крок ближче» до ухвалення фінансування допомоги Україні. Сенат може 25 чи 26 січня обговорити питання, але на голосування до Палати представників питання виділення грошей може потрапити приблизно у середині лютого.

Американські законодавці продовжують дискусії щодо ухвалення законодавства для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США.

Просто зараз учасники переговорів у Сенаті з обох сторін наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації нашого додаткового пакета національної безпеки, — заявив лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер 24 січня. — З кожним днем ми стаємо ближчими, іще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжимо це робити.

Тим часом у своєму виступі лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл розкритикував президента Джо Байдена «за те, що він не зробив більше, щоб дати нашим друзям вирішальну перевагу проти агресії путіна, і за те, що він не інвестував більш серйозно у відновлення військової сили Америки».