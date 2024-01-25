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"Нафтогаз" під масштабною кібератакою - вебсайти та кол-центри не працюють

«Нафтогаз» під масштабною кібератакою — вебсайти та кол-центри не працюють

25 січ 2024, 11:11
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«Нафтогаз» повідомляє про масштабну кібератаку на свій дата-центр


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Про це повідомила пресслужба компанії 25 січня.

Зараз вебсайти та кол-центри компанії не працюють. Компанія зазначає, що повідомить про відновлення роботи сервісів.

Крім того, «Укрпошта» заявила 25 січня про технічний збій в ІТ-системах.

Джерело: Ракурс


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