Ракурсhttps://racurs.ua/
"Нафтогаз" під масштабною кібератакою - вебсайти та кол-центри не працюють
«Нафтогаз» під масштабною кібератакою — вебсайти та кол-центри не працюютьhttps://racurs.ua/ua/n191702-naftogaz-pid-masshtabnou-kiberatakou-vebsayty-ta-kol-centry-ne-pracuut.htmlРакурс
«Нафтогаз» повідомляє про масштабну кібератаку на свій дата-центр
.
Про це повідомила пресслужба компанії 25 січня.
Зараз вебсайти та кол-центри компанії не працюють. Компанія зазначає, що повідомить про відновлення роботи сервісів.
Крім того, «Укрпошта» заявила 25 січня про технічний збій в ІТ-системах.