"Нафтогаз" під масштабною кібератакою - вебсайти та кол-центри не працюють

https://racurs.ua/ua/n191702-naftogaz-pid-masshtabnou-kiberatakou-vebsayty-ta-kol-centry-ne-pracuut.html

Ракурс

«Нафтогаз» повідомляє про масштабну кібератаку на свій дата-центр

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Про це повідомила пресслужба компанії 25 січня.

Зараз вебсайти та кол-центри компанії не працюють. Компанія зазначає, що повідомить про відновлення роботи сервісів.

Крім того, «Укрпошта» заявила 25 січня про технічний збій в ІТ-системах.