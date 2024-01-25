Шольц выступил с жесткой речью о российской агрессии против Украины

https://racurs.ua/n191706-sholc-vystupil-s-jestkoy-rechu-o-rossiyskoy-agressii-protiv-ukrainy.html

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Канцлер Німеччини Шольц виступив із жорсткою промовою щодо російської агресії проти України.

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Заяви щодо війни він виголосив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Берліні в середу, 24 січня.

Канцлер ФРН заявив, що не варто вважати, буцімто війна між росією та Україною триває лише через відсутність переговорів між Москвою та Києвом. Слова Шольца цитує сайт канцлера ФРН.

Від імені Федерального уряду я можу дуже чітко сказати: загарбницька війна росії спрямована проти самого існування України як суверенної держави. Ви всі знаєте імперські та історично сліпі заяви та писання путіна та російського керівництва в цілому. На цьому тлі я б застеріг від думки, що продовження цієї жахливої ​​війни відбувається лише через брак мови між Москвою та Києвом, — сказав канцлер.

Він зазначив, що напередодні 24 лютого 2022 року дискусій не бракувало: лише в Мінському та Нормандському форматах відбулося понад 200 зустрічей.

Результат ми всі знаємо: брутальний і незаконний напад Росії на всю Україну, — наголосив Шольц.

Глава уряду ФРН вказав, що російський президент може припинити війну в будь-який момент.

Жодна країна так не прагне миру, як Україна. Але після двох років війни ми також повинні визнати, що легкого вирішення проблеми немає. У будь-якому випадку президент росії путін може припинити цю війну в будь-який момент. Але якщо українці перестануть захищатися, це буде кінець України. Тому путін має вивести війська з України та прокласти шлях до тривалого та справедливого миру, — підкреслив він.

Він закликав інші країни Європейського Союзу перевірити, що вони можуть зробити для збільшення підтримки України.

Тому нашим спільним сигналом росії має бути: ми підтримуватимемо Україну, яка бореться за своє виживання та збереження суверенітету, стільки, скільки буде потрібно. Щодо Німеччини: тільки на цей рік ми виділили понад сім мільярдів євро військової допомоги. Тому я також прошу країни ЄС самостійно перевірити, що вони ще можуть зробити для подальшого збільшення підтримки України. Це також буде темою в Брюсселі наступного тижня. Нам потрібен сигнал про рішучість Європи підтримати Україну. Це те, чому я відданий, — сказав Шольц.

Також Шольц закликав прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не покладати надії на переговори між Україною та Росією.

Я б застеріг від думки, що продовження цієї жахливої ​​війни відбувається лише через брак переговорів між Москвою та Києвом. Безумовно, напередодні 24 лютого 2022 року дискусій не бракувало, лише в Мінському та Нормандському форматах відбулося понад 200 зустрічей. Результат ми всі знаємо: брутальний і незаконний напад Росії на всю Україну, — наголосив Шольц.

У середу, 24 січня, в Ужгороді пройшла зустріч Фіцо з главою українського уряду Денисом Шмигалем. На ній він підтвердив, що виступає проти членства України в НАТО, але погодився на виділення 50 млрд євро Євросоюзом Україні.