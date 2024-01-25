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Кроме "Нефтегаза", технический сбой зафиксировали на нескольких стратегических компаниях
Кроме «Нефтегаза», технический сбой зафиксировали на нескольких стратегических компанияхhttps://racurs.ua/n191707-krome-neftegaza-tehnicheskiy-sboy-zafiksirovali-na-neskolkih-strategicheskih-kompaniyah.htmlРакурс
Технічний збій стався також у роботі Укрпошти та системи «Шлях».
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У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. У відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом, — повідомили в Укрпошті.
Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи «Шлях» та офіційного сайту Укртрансбезпеки.
До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи «Шлях» та офіційного сайту Укртрансбезпеки", — йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці вже розв’язують проблему та обіцяють відновити роботу системи найближчим часом.
Підприємство «Газмережі» теж заявило про масштабну кібератаку на один із дата-центрів. Наразі вебсайти філій національного оператора та кол-центр не працюють. Це підприємство входить до Групи «Нафтогаз», яка теж піддалася кібератаці.
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