Россияне установили ПТРК на беспилотник

https://racurs.ua/n191711-rossiyane-ustanovili-ptrk-na-bespilotnik-video.html

Ракурс

Російські інженери експериментують зі встановленням протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) на платформу безпілотних літальних апаратів.

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Кадри випробувань опублікував блогер Андрій Тарасенко.

На оприлюдненому відео показано зліт та посадку безпілотника озброєного протитанковим комплексом 9К111 «Фагот», а також постріл із нього, пише «Мілітарний».

Зокрема, показано два способи ведення вогню: стрільба з землі та з зависанням у повітрі. Останній, судячи з кадрів, виявився малоефективним через нестабільність платформи.

На стоп-кадрі можна побачити, що на ПТРК було встановлено додаткове обладнання, що розміщене на місцях органів управління комплексу. Це може говорити про реалізацію дистанційного керування.

На відео, як помічає «Мілітарний», не вдалося побачити нових прицільних пристроїв, окрім штатних оптичних, що призначені для ручного управління людиною.

Це не вперше, коли росіяни експериментують із застарілими радянськими ПТРК. Таке явище широко поширене через відсутність в армії рф сучасних аналогів третього покоління та дефіцит нових російських комплексів.

Одним із головних мінусів старих ПТРК залишається необхідність ручного наведення ракети упродовж усього її польоту, через що оператор комплексу постійно знаходиться на рубежі вогню під загрозою. Щоб розв’язувати цю проблему росіяни практикують кустарне встановлення комплектів дистанційного керування.