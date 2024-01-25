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Конгресс УАФ избрал нового президента ассоциации
Конгресс УАФ избрал нового президента ассоциацииhttps://racurs.ua/n191710-kongress-uaf-izbral-novogo-prezidenta-associacii.htmlРакурс
Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. «За» проголосували 93 делегати конгресу — рішення ухвалене одноголосно.
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Конгрес відбувся у Києві 25 січня.
Легендарний український футболіст та екс-тренер національної збірної стане наступником Андрія Павелка, який нині перебуває у СІЗО за підозрою в корупції.
Буде проведено аудит фінансової діяльності УАФ за девять останніх років. Його результати будуть відомі за два місяці, — сказав Шевченко у виступі на Конгресі.
Він також означив головні проблеми українського футболу та визначив шляхи їх розв’язання.
На посаді президента УАФ Шевченко замінить Павелка, який обіймав посаду з 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави за підозрою у розкраданні коштів.
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