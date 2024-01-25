НАБУ объявило в розыск бизнес-партнера Коломойского

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Антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана.

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Разом із ним у розшуку голова правління банку Альянс Юлія Фролова і колишній директор департаменту адміністратора розрахунків Укренерго Дмитро Кондрашов.

Їх трьох підозрюють у причетності до схеми із заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на понад 716 млн грн та легалізації отриманих від її продажу коштів.

24 січня Кіпермана заочно заарештували. Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту бізнес-партнера Коломойського.

На засіданні прокурор САП зачитав листування, які нібито підтверджують контроль Кіпермана над ТОВ «Юнайтед Енерджі» та іншими компаніями-фігурантами розслідування.

Рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак. Ухвалу можуть оскаржити до Апеляційної палати ВАКС.